Российские вольники возложили цветы к памятнику советским воинам-освободителям в Будапеште

Сборная России по вольной борьбе возложила цветы к памятнику советским воинам-освободителям в Будапеште, сообщается в телеграм-канале Professional Wrestling League (PWL).

«Прилетев в Будапешт на матчевую встречу против сборной США в рамках PWL 9, борцы сборной России по вольной борьбе во главе с президентом Федерации спортивной борьбы России Михаилом Мамиашвили возложили цветы к памятнику советским героям-освободителям в Будапеште.

В феврале 1945 года город был освобождён от немецких захватчиков. Операция продолжалась три с половиной месяца и стала одним из самых сложных и кровопролитных для Красной армии сражений заключительного периода Великой Отечественной войны», — говорится в сообщении.

Сегодня, 21 июля, в Будапеште сборные России и США проведут матчевую встречу по вольной борьбе. Капитанами команд будут двукратный олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев (Россия) и победитель Олимпийских игр Кайл Снайдер (США).