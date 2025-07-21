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Российские вольники возложили цветы к памятнику советским воинам-освободителям в Будапеште

Российские вольники возложили цветы к памятнику советским воинам-освободителям в Будапеште
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Сборная России по вольной борьбе возложила цветы к памятнику советским воинам-освободителям в Будапеште, сообщается в телеграм-канале Professional Wrestling League (PWL).

«Прилетев в Будапешт на матчевую встречу против сборной США в рамках PWL 9, борцы сборной России по вольной борьбе во главе с президентом Федерации спортивной борьбы России Михаилом Мамиашвили возложили цветы к памятнику советским героям-освободителям в Будапеште.

В феврале 1945 года город был освобождён от немецких захватчиков. Операция продолжалась три с половиной месяца и стала одним из самых сложных и кровопролитных для Красной армии сражений заключительного периода Великой Отечественной войны», — говорится в сообщении.

Сегодня, 21 июля, в Будапеште сборные России и США проведут матчевую встречу по вольной борьбе. Капитанами команд будут двукратный олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев (Россия) и победитель Олимпийских игр Кайл Снайдер (США).

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