Российский синхронист Александр Мальцев получил свою шестую золотую награду ЧМ

Российский синхронист Александр Мальцев завоевал шестое в карьере золото чемпионата мира. Сегодня, 21 июля, он одержал победу в сольной программе вольным стилем чемпионата мира по водным видам спорта – 2025 в Сингапуре.

Фото: Кадр из трансляции

Ранее он становился чемпионом мира в смешанном дуэте в технической и произвольной программах (2015, 2017, 2019 годы). В Сингапуре он уже выиграл сольную техническую программу.

Фото: Кадр из трансляции

Сольную программу вольным стилем Мальцев выиграл с результатом в 229,5613 балла. Серебро завоевал китайский синхронист Муэ Го (220,1926). Тройку призёров замкнул итальянский спортсмен Филиппо Пелати (213,9850).