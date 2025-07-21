Российский синхронист Александр Мальцев получил свою шестую золотую награду ЧМ
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Российский синхронист Александр Мальцев завоевал шестое в карьере золото чемпионата мира. Сегодня, 21 июля, он одержал победу в сольной программе вольным стилем чемпионата мира по водным видам спорта – 2025 в Сингапуре.
Фото: Кадр из трансляции
Ранее он становился чемпионом мира в смешанном дуэте в технической и произвольной программах (2015, 2017, 2019 годы). В Сингапуре он уже выиграл сольную техническую программу.
Фото: Кадр из трансляции
Сольную программу вольным стилем Мальцев выиграл с результатом в 229,5613 балла. Серебро завоевал китайский синхронист Муэ Го (220,1926). Тройку призёров замкнул итальянский спортсмен Филиппо Пелати (213,9850).
Водные виды спорта. ЧМ-2025. Синхронное плавание
Мужчины. Соло. Произвольная программа
21 июля 2025, понедельник. 09:02 МСК
Окончено
1
Александр Мальцев
Россия
229.5613
2
Муэ Го
Китай
220.1926
3
Филиппо Пелати
Италия
213.9850
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