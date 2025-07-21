Шестикратный чемпион мира Мальцев: не буду называть себя лучшим в истории

Шестикратный чемпион мира в синхронном плавании Александр Мальцев заявил, что не считает себя лучшим синхронистом в истории. Спортсмен является самым титулованным представителем своего вида спорта.

«Я себя не буду называть лучшим. Пусть меня называют федерации, болельщики, спортсмены. Думаю, что у каждого спортсмена есть свои фанаты, у подрастающего поколения — кумиры. Так что не мне говорить об этом.

Приятно, что на этом чемпионате мне удалось выступить в соло, потому что это первый чемпионат мира, где мне довелось это сделать, до этого мы не принимали участия в них», — приводит слова Мальцева ТАСС.