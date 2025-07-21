Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Шестикратный чемпион мира Мальцев: не буду называть себя лучшим в истории

Шестикратный чемпион мира Мальцев: не буду называть себя лучшим в истории
Комментарии

Шестикратный чемпион мира в синхронном плавании Александр Мальцев заявил, что не считает себя лучшим синхронистом в истории. Спортсмен является самым титулованным представителем своего вида спорта.

«Я себя не буду называть лучшим. Пусть меня называют федерации, болельщики, спортсмены. Думаю, что у каждого спортсмена есть свои фанаты, у подрастающего поколения — кумиры. Так что не мне говорить об этом.

Приятно, что на этом чемпионате мне удалось выступить в соло, потому что это первый чемпионат мира, где мне довелось это сделать, до этого мы не принимали участия в них», — приводит слова Мальцева ТАСС.

Материалы по теме
Синхронист Александр Мальцев завоевал второе золото ЧМ-2025 в Сингапуре
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android