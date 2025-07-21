«Видела, как его тренер пустила слезу». Ольга Брусникина — о втором золоте Мальцева на ЧМ

Вице‑президент Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Ольга Брусникина отреагировала на второе золото синхрониста Александра Мальцева на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре.

«Сегодня у нас очередное золото. Александр Мальцев, на мой взгляд, очень уверенно со своей шикарной экспрессивной программой одолел всех соперников. Саша большой молодец, потому что им была представлена действительно одна из самых сложных программ. И он справился со всеми элементами. Мы очень горды тем, что он лидер нашей команды сейчас!

От всей души хочется поздравить его тренера Гану Максимову, которая безумно переживала. Я даже видела, как она пустила слезу, обнимая Сашу. Эти эмоции дорогого стоят для всех нас», — сказала Брусникина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.