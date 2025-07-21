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Дмитрий Губерниев: Мальцев — великий спортсмен, его золото на ЧМ уникально

Дмитрий Губерниев: Мальцев — великий спортсмен, его золото на ЧМ уникально
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Ведущий и комментатор Дмитрий Губерниев назвал российского синхрониста Александра Мальцева великим спортсменом после завоевания шестой золотой медали чемпионата мира в карьере.

Сегодня, 21 июля, Мальцев одержал победу в сольной программе вольным стилем чемпионата мира по водным видам спорта – 2025 в Сингапуре.

Водные виды спорта. ЧМ-2025. Синхронное плавание
Мужчины. Соло. Произвольная программа
21 июля 2025, понедельник. 09:02 МСК
Окончено
1
Александр Мальцев
Россия
229.5613
2
Муэ Го
Китай
220.1926
3
Филиппо Пелати
Италия
213.9850

«Александр Мальцев — самый опытный участник команды на чемпионате мира, он сохранил психологию победителя. Как говорил Олег Павлович Табаков, артист должен помнить ощущение успела. Так и у Мальцева. Он адаптировался и физически, и психологически.

Как раз сейчас мы имеем ту самую вилку проблем отсутствия нашего синхронного плавания на мировой арене на протяжении нескольких лет. Когда менялся вид спорта, менялись правила, и к тому же ушли все опытные девчонки. У нас полное омоложение. Спортсмены должны выступать: чем дольше мы не будем выступать, тем труднее будет возвращение.

В этом смысле золото Мальцева уникально. Он локомотивом тащит за собой всю нашу команду. Девчонки смотрят и понимают, что тоже могут. Искренне желаю нашим девочкам брать пример с Александра — и физически, и психологически. А то, что он великий спортсмен, это факт. Так много преодолеть: насмешки, даже издевательства в каком-то смысле. Саша — великий. Человек с именем и фамилией Александр Мальцев не имеет права быть плохим спортсменом», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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