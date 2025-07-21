«Стойкости силы духа можно только позавидовать». Шишкина — о победе синхрониста Мальцева

Трёхкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина прокомментировала вторую победу Александра Мальцева, отметив, что любой спортсмен может позавидовать силе характера синхрониста.

— В Саше я не сомневалась, он объективно очень крут. И, когда мне прислали ссылку на начало его программы, «на сушу», у меня мурашки по коже побежали от его движений рук.

— За 10 лет после первого чемпионата мира мужское синхронное плавание вышло на новый уровень?

— Я просто вижу, что в Казани 10 лет назад Сашка был как цыплёнок и даже одно движение в произвольной забыл, а сейчас, как я написала в аккаунте World Aquatics, он уже Александр The Great.

— World Aquatics должна признать его спортсменом года в синхронном плавании после этого?

— Почему нет? Раньше он уже признавался спортсменом года. Я плакала, когда увидела, что он первый, потому что как спортсмен представляю, через что ему пришлось пройти. Сначала ты мальчик, которого все шпыняют, потом ты выступаешь в виде программы, который мало кто признаёт, потом тебя отстраняют на долгий срок, потом, как бы Билл Мэй не бился головой об стену, микст‑дуэты не включают в олимпийскую программу, а потом на чемпионате России ты ещё проигрываешь более молодому спортсмену. Стойкости его силы духа можно только позавидовать. У нас принято считать сильными мужчинами боксёров, бойцов ММА, очень таких маскулинных людей. Но даже эти мужики могут позавидовать внутреннему стержню Александра Мальцева, — приводит слова Шишкиной «Матч ТВ».

Александр Мальцев завоевал вторую золотую медаль на чемпионате мира в Сингапуре, выиграв в произвольной программе с результатом в 229,5613 балла. Серебро забрал китаец Муэ Го (220,1926). Бронза осталась за итальянцем Филиппо Пелати (213,9850).

Для российского синхрониста это шестая победа на международных турнирах. Ранее на ЧМ-2025 он стал лучшим в технической программе соло. Теперь Мальцев готовится к выступлениям в смешанных дуэтах с Майей Гурбанбердиевой и Олесей Платоновой.

Чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Сингапуре с 11 июля по 3 августа.