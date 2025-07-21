Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Синхронист Александр Мальцев высказался о шестом золоте на чемпионате мира

Синхронист Александр Мальцев высказался о шестом золоте на чемпионате мира
Аудио-версия:
Комментарии

Российский синхронист Александр Мальцев отреагировал на свою шестую золотую медаль чемпионатов мира, которую он выиграл на турнире в Сингапуре.

Водные виды спорта. ЧМ-2025. Синхронное плавание
Мужчины. Соло. Произвольная программа
21 июля 2025, понедельник. 09:02 МСК
Окончено
1
Александр Мальцев
Россия
229.5613
2
Муэ Го
Китай
220.1926
3
Филиппо Пелати
Италия
213.9850

«Узнали стартовый протокол со всеми коэффициентами сложности накануне выступления, вечером. Начали больше волноваться, потому что коэффициент сложности играет большую роль. Не всегда достаточно всё хорошо выполнить, сколько сама цифра имеет значение.

Понимали, что сегодня нет права на ошибку. Нельзя было где-то выступить плохо, сделать какую-то ошибку, в том числе с точки зрения художественного впечатления. В произвольной программе 50% от оценки занимает именно художественное впечатление. Сделали большой акцент именно на эту составляющую», — сказал Мальцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Материалы по теме
Россия выиграла ещё одно золото водного ЧМ. Александр Мальцев – просто космос!
Россия выиграла ещё одно золото водного ЧМ. Александр Мальцев – просто космос!
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android