Синхронист Александр Мальцев высказался о шестом золоте на чемпионате мира

Российский синхронист Александр Мальцев отреагировал на свою шестую золотую медаль чемпионатов мира, которую он выиграл на турнире в Сингапуре.

«Узнали стартовый протокол со всеми коэффициентами сложности накануне выступления, вечером. Начали больше волноваться, потому что коэффициент сложности играет большую роль. Не всегда достаточно всё хорошо выполнить, сколько сама цифра имеет значение.

Понимали, что сегодня нет права на ошибку. Нельзя было где-то выступить плохо, сделать какую-то ошибку, в том числе с точки зрения художественного впечатления. В произвольной программе 50% от оценки занимает именно художественное впечатление. Сделали большой акцент именно на эту составляющую», — сказал Мальцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.