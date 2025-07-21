Мальцев: на чемпионате мира спортсмены подходят фотографироваться, смотрят как на кумира

Шестикратный чемпион мира по синхронному плаванию Александр Мальцев рассказал, как к нему относятся другие спортсмены на чемпионате мира в Сингапуре.

«На этом чемпионате мира практически не осталось спортсменов, с которыми я выступал на предыдущих. Они были опытными и одного возраста со мной, кто-то даже старше. Здесь же молодёжь, которую я увидел впервые. Здорово, что сильно вырос уровень в мужском синхронном плавании. В сольных выступлениях заметно прибавилось количество спортсменов с хорошим уровнем мастерства. Все молодые и перспективные.

Здорово, что можно соревноваться в таких условиях. Сами спортсмены ко мне относятся уважительно, подходят фотографироваться. Это придаёт определённую ответственность, потому что понимаешь, что на тебя смотрят как на кумира, и не нужно подводить их ожидания», — сказал Мальцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.