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Мальцев: на чемпионате мира спортсмены подходят фотографироваться, смотрят как на кумира

Мальцев: на чемпионате мира спортсмены подходят фотографироваться, смотрят как на кумира
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Шестикратный чемпион мира по синхронному плаванию Александр Мальцев рассказал, как к нему относятся другие спортсмены на чемпионате мира в Сингапуре.

Водные виды спорта. ЧМ-2025. Синхронное плавание
Мужчины. Соло. Произвольная программа
21 июля 2025, понедельник. 09:02 МСК
Окончено
1
Александр Мальцев
Россия
229.5613
2
Муэ Го
Китай
220.1926
3
Филиппо Пелати
Италия
213.9850

«На этом чемпионате мира практически не осталось спортсменов, с которыми я выступал на предыдущих. Они были опытными и одного возраста со мной, кто-то даже старше. Здесь же молодёжь, которую я увидел впервые. Здорово, что сильно вырос уровень в мужском синхронном плавании. В сольных выступлениях заметно прибавилось количество спортсменов с хорошим уровнем мастерства. Все молодые и перспективные.

Здорово, что можно соревноваться в таких условиях. Сами спортсмены ко мне относятся уважительно, подходят фотографироваться. Это придаёт определённую ответственность, потому что понимаешь, что на тебя смотрят как на кумира, и не нужно подводить их ожидания», — сказал Мальцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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