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«Мне даже плохо было». Тренер Максимова — о второй победе Мальцева на ЧМ

«Мне даже плохо было». Тренер Максимова — о второй победе Мальцева на ЧМ
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Тренер синхронистов Гана Максимова поделилась эмоциями после победы Александра Мальцева в произвольной программе соло на чемпионате мира, признавшись, что переживания сказались на самочувствии, однако золотая медаль — это нечто выдающееся.

Водные виды спорта. ЧМ-2025. Синхронное плавание
Мужчины. Соло. Произвольная программа
21 июля 2025, понедельник. 09:02 МСК
Окончено
1
Александр Мальцев
Россия
229.5613
2
Муэ Го
Китай
220.1926
3
Филиппо Пелати
Италия
213.9850

«Это фантастика. Спасибо всем огромное. Я горжусь, что мы это сделали. Неимоверное счастье, что это случилось. Мы очень переживали. Честно говоря, мне даже плохо было. Спасибо всем тем, кто за нас болеет. Вы не представляете, как мы чувствуем вашу поддержку», — приводит слова Максимовой «Матч ТВ».

Александр Мальцев выиграл вторую золотую медаль на ЧМ-2025 — в произвольной программе с результатом в 229,5613 балла. Ближайший преследователь, китаец Муэ Го, набрал 220,1926.

Ранее россиянин одержал победу в технической программе соло. Для 30‑летнего спортсмена это стало шестой золотой наградой на международных турнирах.

На чемпионате мира ‑ 2025 в Сингапуре синхронист выступит также в смешанных дуэтах в технической и произвольной программах.

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