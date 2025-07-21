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«Он мне по-русски сказал: «Саша, давай!» Мальцев — о поддержке американца Мэйя на ЧМ

«Он мне по-русски сказал: «Саша, давай!» Мальцев — о поддержке американца Мэйя на ЧМ
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Александр Мальцев рассказал о поддержке победителя и многократного призёра чемпионатов мира по синхронному плаванию американца Билла Мэйя, отметив, что перед выступлением россиянина в Сингапуре тот по-русски пожелал удачи.

Водные виды спорта. ЧМ-2025. Синхронное плавание
Мужчины. Соло. Произвольная программа
21 июля 2025, понедельник. 09:02 МСК
Окончено
1
Александр Мальцев
Россия
229.5613
2
Муэ Го
Китай
220.1926
3
Филиппо Пелати
Италия
213.9850

«Мы с ним постоянно на связи. Он здесь даже является техническим контролером, очень переживает и болеет за меня. Он один из немногих спортсменов, кто в период отстранения поддержал, писал. Было очень приятно. Здесь он всегда очень доброжелательно к нам относится. Позавчера перед техническим соло он мне по-русски сказал: «Саша, давай!» — приводит слова Мальцева ТАСС.

В понедельник россиянин победил в произвольной сольной программе, завоевав шестое золото на чемпионате мира. Ранее, в субботу, он также занял первое место в технической программе.

Чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Сингапуре с 11 июля по 3 августа.

30-летний российский спортсмен — единственный шестикратный чемпион мира среди мужчин-синхронистов. В копилке Мальцева на ЧМ также три победы в смешанных дуэтах в произвольной программе (2015, 2017, 2019) и одна — в смешанных дуэтах в технической программе (2019). Помимо этого, россиянин является шестикратным чемпионом Европы в смешанных дуэтах.

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