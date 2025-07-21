Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

World Aquatics назвала мощным победное выступление россиянина Мальцева на ЧМ

World Aquatics назвала мощным победное выступление россиянина Мальцева на ЧМ
Аудио-версия:
Комментарии

Пресс-служба Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics) в социальной сети назвала мощным и артистичным выступление российского синхрониста Александра Мальцева в сольной произвольной программе на чемпионате мира в Сингапуре.

Водные виды спорта. ЧМ-2025. Синхронное плавание
Мужчины. Соло. Произвольная программа
21 июля 2025, понедельник. 09:02 МСК
Окончено
1
Александр Мальцев
Россия
229.5613
2
Муэ Го
Китай
220.1926
3
Филиппо Пелати
Италия
213.9850

В понедельник россиянин победил в произвольной сольной программе, завоевав шестое золото на чемпионате мира. Ранее, в субботу, он также занял первое место в технической программе.

«Александр Мальцев блистает в мужской произвольной программе! Благодаря мощному и артистичному выступлению он завоёвывает золото в финале, набрав 229,5613 балла!» — говорится в сообщении World Aquatics.

Чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Сингапуре с 11 июля по 3 августа.

30-летний российский спортсмен — единственный шестикратный чемпион мира среди мужчин-синхронистов. В копилке Мальцева на ЧМ также три победы в смешанных дуэтах в произвольной программе (2015, 2017, 2019) и одна — в смешанных дуэтах в технической программе (2019). Помимо этого, россиянин является шестикратным чемпионом Европы в смешанных дуэтах.

Материалы по теме
Россия выиграла ещё одно золото водного ЧМ. Александр Мальцев – просто космос!
Россия выиграла ещё одно золото водного ЧМ. Александр Мальцев – просто космос!
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android