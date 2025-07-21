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ФИДЕ впервые с 2021 года допустила российских шахматисток до участия в командном ЧМ

ФИДЕ впервые с 2021 года допустила российских шахматисток до участия в командном ЧМ
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Совет Международной шахматной федерации (ФИДЕ) одобрил участие сборной России на женском командном чемпионате мира 2025 года, сообщается на сайте организации.

Решение было принято на заседании совета ФИДЕ в Батуми (Грузия). Турнир пройдёт в ноябре 2025 года в Линаресе (Испания), россиянки будут выступать на турнире под флагом ФИДЕ. Последний раз женская сборная России по шахматам выступала на командном чемпионате мира в 2021 году, в 2022 году команда была отстранена из-за конфликта России и Украины.

«В соответствии с политикой ФИДЕ, следующей рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), а также практикой, принятой рядом международных спортивных федераций, таких как Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics), Международная федерация фехтования (FIE) и Международная федерация гимнастики (FIG), совет ФИДЕ одобрил участие команды спортсменок с российским гражданством в женском командном чемпионате мира 2025 года под флагом ФИДЕ при условии получения письма-отсутствия возражений от МОК.

Это решение основано на прецеденте от января 2025 года, когда резолюция ФИДЕ разрешила участие нейтральных команд из уязвимых групп (юношей и шахматистов с ограниченными возможностями) в командных соревнованиях. Все такие команды обязаны выступать без национальной символики в полном соответствии с политикой МОК», — говорится в заявлении.

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