Мужской Кубок мира — 2025 по шахматам пройдёт в Индии

Мужской шахматный Кубок мира 2025 года пройдёт в Индии, сообщается на сайте Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

Турнир начнётся 30 октября и завершится 27 ноября. В нём примут участие 206 шахматистов.

Среди россиян на Кубке мире выступят Ян Непомнящий, Иван Землянский, Сергей Лобанов, Владислав Артемьев, Андрей Есипенко, Даниил Дубов, Евгений Наер и Арсений Нестеров.

Последний Кубок мира по шахматам, который прошёл в столице Азербайджана Баку в 2023 году, выиграл норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен. Среди россиян на турнире побеждали Пётр Свидлер (2011), Владимир Крамник (2013) и Сергей Карякин (2015).