Мельникова рассказала, что вынуждена менять музыку к международным стартам

Олимпийская чемпионка российская гимнастка Ангелина Мельникова сообщила, что вынуждена менять музыкальное сопровождение к вольным упражнениям из-за проблем с авторскими правами.

«Экстренно меняем музыку для международных стартов. Под иностранную выступать не можем из-за прав, под русскую можем, но не под все песни. Вот, например, у меня была «Младший лейтенант», мы её убираем, и на её место нужно поставить что-то другое, ищем. Надо понять, что подходит по темпу и как ляжет на то, что уже есть в моей нарезке под вольные», — написала Мельникова в своём телеграм-канале.

Российские гимнасты выступят на чемпионате мира — 2025 в Джакарте (Индонезия) с 19 по 25 октября.