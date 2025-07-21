Майя Дорошко и Татьяна Гайдай завоевали бронзу ЧМ-2025 в технической программе дуэтов

Синхронистки Майя Дорошко и Татьяна Гайдай стали бронзовыми призёрами в технической программе дуэтов на чемпионате мира по водным видам спорта — 2025, который проходит в Сингапуре. За своё выступление спортсменки набрали 300,2183 балла.

Победу одержали представительницы Австрии Анна-Мария Александри и Айрини-Марина Александри, набравшие 307,1451. Второе место занял дуэт из Китая Яньхань Линь/Яньцзюнь Линь (301,4057).

Чемпионат мира по водным видам спорта – 2025. Синхронное плавание. Дуэты. Техническая программа, женщины: