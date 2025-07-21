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Майя Дорошко и Татьяна Гайдай завоевали бронзу ЧМ-2025 в технической программе дуэтов

Майя Дорошко и Татьяна Гайдай завоевали бронзу ЧМ-2025 в технической программе дуэтов
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Синхронистки Майя Дорошко и Татьяна Гайдай стали бронзовыми призёрами в технической программе дуэтов на чемпионате мира по водным видам спорта — 2025, который проходит в Сингапуре. За своё выступление спортсменки набрали 300,2183 балла.

Победу одержали представительницы Австрии Анна-Мария Александри и Айрини-Марина Александри, набравшие 307,1451. Второе место занял дуэт из Китая Яньхань Линь/Яньцзюнь Линь (301,4057).

Водные виды спорта. ЧМ-2025. Синхронное плавание
Женщины. Дуэты. Техническая программа
21 июля 2025, понедельник. 13:32 МСК
Окончено
1
Австрия
2
Китай
3
Россия

Чемпионат мира по водным видам спорта – 2025. Синхронное плавание. Дуэты. Техническая программа, женщины:

  1. Австрия — 307,1451.
  2. Китай — 301,4057.
  3. Россия — 300,2183.
  4. Япония — 295,6240.
  5. Испания - 287,3898.
  6. Италия - 285,0441.
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