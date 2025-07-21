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ЧМ-2025 по водным видам спорта: медальный зачёт на 21 июля, на каком месте Россия

Россия поднялась на четвёртое место в медальном зачёте ЧМ по водным видам спорта
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Сегодня, 21 июля, продолжился розыгрыш медалей чемпионат мира — 2025 по водным видам спорта в Сингапуре.

Россия поднялась на четвёртое место в медальном зачёте после победы синхрониста Александра Мальцева в сольной программе вольным стилем. Майя Дорошко и Татьяна Гайдай взяли бронзу в технической программе дуэтов. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с лидерами зачёта на 21 июля.

Чемпионат мира по водным видам спорта — 2025. Медальный зачёт на 21 июля:

  1. Германия — 4 золотые медали.
  2. Китай — 2 золотые и 2 серебряные медали.
  3. Австралия — 2 золотые и 2 бронзовые медали.
  4. Россия — 2 золотые и 1 бронзовая медаль.
  5. Япония — 1 золотая, 1 серебряная и 1 бронзовая медаль.
  6. Австрия — 1 золотая медаль.
  7. Италия — 6 серебряных и 1 бронзовая медаль.
  8. Венгрия — 1 серебряная и 2 бронзовые медали.
  9. Испания — 1 серебряная и 2 бронзовые медали.
  10. Беларусь — 1 серебряная медаль.

Чемпионат мира по водным видам спорта в Сингапуре проходит с 11 июля по 3 августа. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.

Календарь ЧМ-2025 по водным видам спорта
Медальный зачёт ЧМ-2025 по водным видам спорта
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