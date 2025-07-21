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Россия поднялась на четвёртое место в медальном зачёте ЧМ по водным видам спорта

Сегодня, 21 июля, продолжился розыгрыш медалей чемпионат мира — 2025 по водным видам спорта в Сингапуре.

Россия поднялась на четвёртое место в медальном зачёте после победы синхрониста Александра Мальцева в сольной программе вольным стилем. Майя Дорошко и Татьяна Гайдай взяли бронзу в технической программе дуэтов. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с лидерами зачёта на 21 июля.

Чемпионат мира по водным видам спорта — 2025. Медальный зачёт на 21 июля:

Германия — 4 золотые медали. Китай — 2 золотые и 2 серебряные медали. Австралия — 2 золотые и 2 бронзовые медали. Россия — 2 золотые и 1 бронзовая медаль. Япония — 1 золотая, 1 серебряная и 1 бронзовая медаль. Австрия — 1 золотая медаль. Италия — 6 серебряных и 1 бронзовая медаль. Венгрия — 1 серебряная и 2 бронзовые медали. Испания — 1 серебряная и 2 бронзовые медали. Беларусь — 1 серебряная медаль.

Чемпионат мира по водным видам спорта в Сингапуре проходит с 11 июля по 3 августа. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.