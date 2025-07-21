Российские синхронистки проиграли в финале дуэтов на ЧМ впервые за 22 года
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Синхронистки из России не выиграли золотые медали чемпионата мира в финале технической программы дуэтов впервые с 2001 года. Сегодня, 21 июля, Майя Дорошко и Татьяна Гайдай стали бронзовыми призёрами на чемпионате мира по водным видам спорта — 2025, который проходит в Сингапуре. За своё выступление спортсменки набрали 300,2183 балла.
Водные виды спорта. ЧМ-2025. Синхронное плавание
Женщины. Дуэты. Техническая программа
21 июля 2025, понедельник. 13:32 МСК
Окончено
1
Австрия
2
Китай
3
Россия
Единственная осечка российских синхронисток случилась на турнире в Фукуоке (Япония) в 2001 году. Тогда Анастасия Давыдова и Анастасия Ермакова уступили хозяйкам бассейна и стали вторыми.
Отметим, что в данную статистику не входят годы с 2022 по 2024, когда сборная России не была допущена к участию на чемпионатах мира.
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