Российские синхронистки проиграли в финале дуэтов на ЧМ впервые за 22 года

Синхронистки из России не выиграли золотые медали чемпионата мира в финале технической программы дуэтов впервые с 2001 года. Сегодня, 21 июля, Майя Дорошко и Татьяна Гайдай стали бронзовыми призёрами на чемпионате мира по водным видам спорта — 2025, который проходит в Сингапуре. За своё выступление спортсменки набрали 300,2183 балла.

Единственная осечка российских синхронисток случилась на турнире в Фукуоке (Япония) в 2001 году. Тогда Анастасия Давыдова и Анастасия Ермакова уступили хозяйкам бассейна и стали вторыми.

Отметим, что в данную статистику не входят годы с 2022 по 2024, когда сборная России не была допущена к участию на чемпионатах мира.