Дональд Трамп призвал вернуть клубу НФЛ «Вашингтон» историческое название «Редскинз»

Президент США Дональд Трамп потребовал вернуть клубу «Вашингтон Коммандерс», который выступает в лиге НФЛ по американскому футболу, историческое название «Вашингтон Редскинз».

«Я могу ввести против них ограничение: если они не вернут себе прежнее название «Вашингтон Редскинз» и не избавятся от нелепого прозвища «Вашингтон Коммандерс», я не заключу с ними сделку на строительство стадиона в Вашингтоне», – приводит слова Трампа Reuters со ссылкой на его страницу в соцсети Truth Social.

Клуб носил название «Вашингтон Редскинз» с 1933 года, но отказался от него в 2020-м из-за протестов. Активисты утверждали, что слово «Редскинз» (по-русски — «краснокожие») — это расистское оскорбление для коренного населения США. Тогда же команда сменила название на «Коммандерс». Открытие нового стадиона клуба планировалось в 2030 году.