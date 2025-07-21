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Дональд Трамп призвал вернуть клубу НФЛ «Вашингтон» историческое название «Редскинз»

Дональд Трамп призвал вернуть клубу НФЛ «Вашингтон» историческое название «Редскинз»
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Президент США Дональд Трамп потребовал вернуть клубу «Вашингтон Коммандерс», который выступает в лиге НФЛ по американскому футболу, историческое название «Вашингтон Редскинз».

«Я могу ввести против них ограничение: если они не вернут себе прежнее название «Вашингтон Редскинз» и не избавятся от нелепого прозвища «Вашингтон Коммандерс», я не заключу с ними сделку на строительство стадиона в Вашингтоне», – приводит слова Трампа Reuters со ссылкой на его страницу в соцсети Truth Social.

Клуб носил название «Вашингтон Редскинз» с 1933 года, но отказался от него в 2020-м из-за протестов. Активисты утверждали, что слово «Редскинз» (по-русски — «краснокожие») — это расистское оскорбление для коренного населения США. Тогда же команда сменила название на «Коммандерс». Открытие нового стадиона клуба планировалось в 2030 году.

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