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Синхронистки Дорошко и Гайдай считают несправедливым судейство на ЧМ в Сингапуре

Синхронистки Дорошко и Гайдай считают несправедливым судейство на ЧМ в Сингапуре
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Российские синхронистки Майя Дорошко и Татьяна Гайдай считают несправедливым, что опередившим их в технической программе дуэтов на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре соперницам из Китая засчитали элемент, исполненный с ошибкой.

Водные виды спорта. ЧМ-2025. Синхронное плавание
Женщины. Дуэты. Техническая программа
21 июля 2025, понедельник. 13:32 МСК
Окончено
1
Австрия
2
Китай
3
Россия

«Наше отношение к бронзе? Для начала довольны, в полуфинале нам уже дали понять. Но если честно, то я не могу не отметить: мне кажется, что поступили немного несправедливо. Странно, что второму месту не обнулили элемент, который был сделан отвратительно. Речь об элементе «выталкивания в цаплю». Если посмотреть, то одна девочка упала и недокрутила 90 градусов. Это «ноль». За такое Тане в соло обнулили элемент. Почему сейчас этого не сделано, мы не понимаем.

В остальном нам просто надо было сделать всё, что от нас зависело. По моим ощущениям, всё было неплохо, на повторе, единственное, заметила небольшой асинхрон, и тренеры тоже только на него указали. Остальное, как мне кажется, было сделано удачно и без завалов», — приводит ТАСС слова Дорошко.

Гайдай отметила, что сейчас для победы дуэту надо было «быть на 20 голов выше».

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