ЧМ по водным видам спорта — 2025 — результаты, календарь, медальный зачёт на 21 июля

В Сингапуре с 11 июля по 3 августа идёт чемпионат мира по водным видам спорта. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами 11-го соревновательного дня турнира, который прошёл 21 июля.
ЧМ по водным видам спорта — 2025. Сингапур. Результаты 21 июля:
Синхронное плавание:
Мужчины. Соло. Вольный стиль.
1. Александр Мальцев (Россия) — 229,5613 балла.
2. Муэ Го (Китай) — 220,1926.
3. Филиппо Пелати (Италия) — 213,9850.
Женщины. Дуэты. Техническая программа.
1. Анна-Мария Александри/Айрини-Мария Александри (Австрия) — 307,1451.
2. Яньхань Линь/Яньцзюнь Линь (Китай) — 301,4057.
3. Майя Дорошко/Татьяна Гайдай (Россия) — 300,2183.
Водное поло. Женщины:
Матчи за 9-12-е места:
Франция — Великобритания – 9:14;
Китай — Новая Зеландия – 10:6.
Матчи за 5-8-е места:
Австралия — Япония – 21:17;
Италия — Нидерланды – 13:16.
1/2 финала:
Греция — США – 14:10;
Венгрия — Испания – 15:9.