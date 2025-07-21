ЧМ по водным видам спорта — 2025 — результаты, календарь, медальный зачёт на 21 июля

В Сингапуре с 11 июля по 3 августа идёт чемпионат мира по водным видам спорта. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами 11-го соревновательного дня турнира, который прошёл 21 июля.

ЧМ по водным видам спорта — 2025. Сингапур. Результаты 21 июля:

Синхронное плавание:

Мужчины. Соло. Вольный стиль.

1. Александр Мальцев (Россия) — 229,5613 балла.

2. Муэ Го (Китай) — 220,1926.

3. Филиппо Пелати (Италия) — 213,9850.

Женщины. Дуэты. Техническая программа.

1. Анна-Мария Александри/Айрини-Мария Александри (Австрия) — 307,1451.

2. Яньхань Линь/Яньцзюнь Линь (Китай) — 301,4057.

3. Майя Дорошко/Татьяна Гайдай (Россия) — 300,2183.

Водное поло. Женщины:

Матчи за 9-12-е места:

Франция — Великобритания – 9:14;

Китай — Новая Зеландия – 10:6.

Матчи за 5-8-е места:

Австралия — Япония – 21:17;

Италия — Нидерланды – 13:16.

1/2 финала:

Греция — США – 14:10;

Венгрия — Испания – 15:9.