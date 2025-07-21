18-летний Данилов побил рекорд России в беге на 400 м, установленный на Олимпиаде-1980

18-летний легкоатлет Алексей Данилов установил новый рекорд России в беге на 400 м. Это произошло на матчевой встрече команд Союзного государства для спортсменов U20, которая проходит в Бресте (Беларусь).

Данилов преодолел дистанцию за 44,56. Предыдущее наивысшее достижение в истории СССР и России (44,60) принадлежало двукратному олимпийскому чемпиону Виктору Маркину. Он установил его 30 июля 1980 года на Олимпийских играх в Москве.

Лёгкая атлетика. Матчевая встреча команд Союзного государства U20. Юноши. Бег на 400 м:

1. Алексей Данилов (Россия) – 44,56.

2. Георгий Манеев (Беларусь) – 46,92.

3. Степан Егоров (Россия) 47,21.

Кроме того, результат Данилова превышает юниорский рекорд Европы — 45.01, установленный 3 сентября 1987 года в Риме Томасом Шёнлебе (ГДР).