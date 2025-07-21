Чемпионка мира по плаванию Хоги не примет участия в ЧМ-2025 из-за травмы спины

Чемпионка мира по плаванию – 2024, многократная медалистка Олимпийских игр, гонконгская пловчиха Шивон Хоги снялась с чемпионата мира по водным видам спорта – 2025 в Сингапуре из-за травмы спины.

«Я снялась с чемпионата мира в Сингапуре из-за травмы спины. Мне грустно упускать шанс посоревноваться с лучшими в мире, но сейчас мне нужно сделать то, что лучше всего для меня. Как спортсмены высокого уровня мы привыкли идти через боль и усталость, однако иногда самое смелое решение — это позаботиться о своём теле и набраться терпения. К счастью, у меня потрясающая команда, которая меня поддерживает. Я с нетерпением жду возвращения на мировую арену. А пока буду болеть издалека за команду Гонконга и своих друзей», – написала Хоги на своей странице в социальных сетях.

Шивон Хоги является действующей чемпионкой мира на дистанции 200 м вольным стилем. Также она завоевала две бронзовые медали на Олимпийских играх в Париже – 2024 (200 м и 100 м вольным стилем).