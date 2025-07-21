18-летний Данилов — о рекорде России: сначала не понял, у меня зрение минус три

18-летний российский легкоатлет Алексей Данилов прокомментировал выдающееся выступление на матчевой встрече команд Союзного государства для спортсменов U20, которая проходит в Бресте (Беларусь).

Данилов установил новый рекорд России в беге на 400 м. Алексей преодолел дистанцию за 44,56. Предыдущее наивысшее достижение в истории СССР и России (44,60) принадлежало двукратному олимпийскому чемпиону Виктору Маркину. Маркин установил его 30 июля 1980 года на Олимпийских играх в Москве.

«Пока особо не верится. После финиша сразу начал смотреть на табло, сначала подумал – показалось. У меня плохое зрение, минус три. Но потом, когда начал всё ближе к табло подходить, то был поражён, начали вылетать нехорошие слова, это от радости, эмоции.

Потом, когда пошёл отдыхать, я встретил своих старших тренеров, они начали меня поздравлять, говорить время. Я его ещё сначала неправильно понял. Только после того, как вышел из туалета, мне сказали точное – 44,56. А мне сначала показалось — 44,96. Счастью вообще не было предела. Вот такие вот дела», — сказал Данилов в эфире телеканала «Беларусь 5».