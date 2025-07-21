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Данилов ответил, что помогло ему побить рекорд России, который держался с 1980 года

Данилов ответил, что помогло ему побить рекорд России, который держался с 1980 года
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18-летний российский легкоатлет Алексей Данилов ответил, что помогло ему установить новый рекорд России в беге на 400 м (44,56) на матчевой встрече команд Союзного государства для спортсменов U20, которая проходит в Бресте (Беларусь). Предыдущее наивысшее достижение в истории СССР и России (44,60) принадлежало двукратному олимпийскому чемпиону Виктору Маркину. Маркин установил его 30 июля 1980 года на Олимпийских играх в Москве.

– Как ты считаешь, что могло стать ключевым фактором для такого результата?
– Ну, во-первых, это подготовка. Подготовка перед соревнованиями, момент настроя. Но самое главное – это поддержка всех людей, которые за меня сегодня держали кулачки. Думаю, они все сегодня были со мной и мне помогли.

– Поделись впечатлениями от Бреста.
– Мне очень понравился стадион, он такой уютный, домашний. Здесь очень много спортсменов, это тоже радует глаз, все добрые, дружелюбные такие. Сегодня и погода была хорошей, — сказал Данилов в эфире телеканала «Беларусь 5».

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