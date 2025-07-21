Чемпионат мира по водным видам спорта — 2025: расписание на 22 июля

В Сингапуре с 11 июля по 3 августа проходит чемпионат мира по водным видам спорта. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием 12-го соревновательного дня турнира, который пройдёт 22 июля.
ЧМ по водным видам спорта — 2025. Сингапур. Расписание на 22 июля (время московское)
Синхронное плавание:
5:00. Женщины. Соло. Произвольная программа;
13:30. Командные соревнования. Техническая программа.
Водное поло. Мужчины:
Матч за 11-е место
4:00. Бразилия – Канада.
Матч за 9-е место
5:35. Япония – Румыния.
Матчи за 5-8-е места
11:00. Италия – Черногория;
15:00. США – Хорватия.
1/2 финала
12:35. Греция – Испания;
16:35. Сербия – Венгрия.