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Чемпионат мира по водным видам спорта — 2025: расписание на 22 июля

Чемпионат мира по водным видам спорта — 2025: расписание на 22 июля
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В Сингапуре с 11 июля по 3 августа проходит чемпионат мира по водным видам спорта. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием 12-го соревновательного дня турнира, который пройдёт 22 июля.

ЧМ по водным видам спорта — 2025. Сингапур. Расписание на 22 июля (время московское)

Синхронное плавание:

5:00. Женщины. Соло. Произвольная программа;
13:30. Командные соревнования. Техническая программа.

Водное поло. Мужчины:

Матч за 11-е место
4:00. Бразилия – Канада.

Матч за 9-е место
5:35. Япония – Румыния.

Матчи за 5-8-е места
11:00. Италия – Черногория;
15:00. США – Хорватия.

1/2 финала
12:35. Греция – Испания;
16:35. Сербия – Венгрия.

Календарь ЧМ-2025 по водным видам спорта
Медальный зачёт ЧМ-2025 по водным видам спорта
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