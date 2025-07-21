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Чемпионат мира по водным видам спорта — 2025: расписание на 22 июля

В Сингапуре с 11 июля по 3 августа проходит чемпионат мира по водным видам спорта. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием 12-го соревновательного дня турнира, который пройдёт 22 июля.

ЧМ по водным видам спорта — 2025. Сингапур. Расписание на 22 июля (время московское)

Синхронное плавание:

5:00. Женщины. Соло. Произвольная программа;

13:30. Командные соревнования. Техническая программа.

Водное поло. Мужчины:

Матч за 11-е место

4:00. Бразилия – Канада.

Матч за 9-е место

5:35. Япония – Румыния.

Матчи за 5-8-е места

11:00. Италия – Черногория;

15:00. США – Хорватия.

1/2 финала

12:35. Греция – Испания;

16:35. Сербия – Венгрия.