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Пловец Щёголев стал бронзовым призёром Универсиады на дистанции 100 м вольным стилем

Пловец Щёголев стал бронзовым призёром Универсиады на дистанции 100 м вольным стилем
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Российский пловец Александр Щёголев завоевал бронзовую медаль Универсиады-2025 на дистанции 100 м вольным стилем. Щёголев показал результат 48,34.

Чемпионом в этом виде программы стал американец Мэтт Кинг с результатом 48,01. Серебро выиграл южноафриканец Питер Кётце (48,12). В финальном заплыве также принимал участие российский пловец Дмитрий Жаворонков. Он занял восьмое место, показав результат 49,28.

32-я летняя Универсиада проходит с 16 по 27 июля 2025 года в Рейн-Руре (Германия). Россияне участвуют в соревнованиях в качестве нейтральных спортсменов в составе 48 человек. Они выступают под флагом Международной федерации университетского спорта (FISU).

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