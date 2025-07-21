Пловец Щёголев стал бронзовым призёром Универсиады на дистанции 100 м вольным стилем

Российский пловец Александр Щёголев завоевал бронзовую медаль Универсиады-2025 на дистанции 100 м вольным стилем. Щёголев показал результат 48,34.

Чемпионом в этом виде программы стал американец Мэтт Кинг с результатом 48,01. Серебро выиграл южноафриканец Питер Кётце (48,12). В финальном заплыве также принимал участие российский пловец Дмитрий Жаворонков. Он занял восьмое место, показав результат 49,28.

32-я летняя Универсиада проходит с 16 по 27 июля 2025 года в Рейн-Руре (Германия). Россияне участвуют в соревнованиях в качестве нейтральных спортсменов в составе 48 человек. Они выступают под флагом Международной федерации университетского спорта (FISU).