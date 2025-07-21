Сборная Зимбабве по регби впервые с 1991 года отобралась на Кубок Мира

Сборная Зимбабве по регби завоевала путёвку на Кубок мира — 2027. В финальном матче розыгрыша Кубка Африки – 2025 команда Зимбабве обыграла Намибию со счётом 30:28.

Ключевую роль в победе сборной Зимбабве над Намибией сыграли Кудзай Машави, оформивший две попытки, и Ян Прайор, набравший 15 очков. Последнюю попытку зимбабвийцев, принёсшую им победные очки, занёс Брэндона Мудзекеньеди.

Для сборной Зимбабве это будет третье участие в Кубке мира. Ранее она выступала на таком уровне лишь в 1987 и 1991 годах, но при этом не одержала ни одной победы в финальной части.

Согласно регламенту, из Африки напрямую на Кубок Мира попадает только чемпион континента. Команда, занявшая второе место, будет бороться за путёвку в дополнительных стыковых матчах. При этом на Кубок мира — 2027 также напрямую пробилась сборная Южной Африки в статусе победителя главного международного турнира в 2025 году.

На Кубке мира — 2027 впервые сыграют 24 сборные вместо 20 привычных. Прямые путёвки уже получили 12 команд. По итогам региональных соревнований на КМ-2027 отберутся ещё десять сборных, а за два оставшихся места команды будут сражаться в стыковых матчах.