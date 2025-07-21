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Россия выиграла матчевую встречу с США в вольной борьбе

Россия выиграла матчевую встречу с США в вольной борьбе
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Сборная России выиграла матчевую встречу с США в вольной борьбе со счётом 6:4. Соревнования в рамках Профессиональной борцовской лиги (PWL 9) прошли в Будапеште (Венгрия), они получили название «Борьба за мир».

Российские борцы победили американцев со счётом 6:4 по итогам 10 схваток в 10 весовых категориях.

Вольная борьба. Матчевая встреча сборных России и США. 2025 год. Результаты:

до 57 кг. Муса Мехтиханов (Россия) – Люк Лилледаль (США) – 8:5;
до 61 кг. Муслим Мехтиханов (Россия) – Дайлен Кунц (США) – 10:0;
до 65 кг. Абасгаджи Магомедов (Россия) – Сиджей Компосито (США) – 13:2;
до 70 кг. Сайын Казырык (Россия) – Брюс Андониан (США) – 13:0;
до 74 кг. Магома Дибиргаджиев (Россия) – Джозеф Блейз (США) – 8:4;
до 79 кг. Мохьмад Насирхаев (Россия) – Дижей Хамити (США) — 8:12;
до 86 кг. Аманула Расулов (Россия) – Маркус Коулмен (США) – 7:8;
до 92 кг. Аманула Гаджимагомедов (Россия) – Майк Маккиавелло (США) – 6:10;
до 97 кг. Константин Пшеничников (Россия) – Джей Айелло (США) – 1:8;
до 125 кг. Зелимхан Хизриев (Россия) – Трент Хилджер (США) – 11:0.

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