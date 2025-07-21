Йонас Вингегор высказался о шансах на победу на «Тур де Франс» — 2025

Двукратный победитель «Тур де Франс» датчанин Йонас Вингегор высказался о своих шансах на победу в генеральной классификации «Тур де Франс» – 2025. Вингегор занимает вторую позицию после словенца Тадея Погачара, уступая после 15-го этапа многодневки 4 минуты и 13 секунд.

«Всё ещё думаю, что могу победить. Конечно, сейчас всё выглядит очень трудно, отставание большое, но я всё равно верю, что могу это сделать. Обычно выхожу на пик своих возможностей на третьей неделе соревнований. Конечно, не собираюсь рассказывать вам свою тактику, однако я действительно верю, что могу одержать победу.

Нужно атаковать. Мы обязаны попробовать. Нужно что-то предпринять. Но, опять же, не собираюсь раскрывать тактику. Чувствую, что прибавляю. Да, у меня было два плохих дня — обычно у меня таких не бывает. Это неудачно, но я могу только смотреть вперёд. Ощущаю, что моя форма становится лучше. А если перестанешь верить — точно ничего не получится», – приводит слова Вингегора Cycling News.