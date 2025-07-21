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«Тур де Франс», 2025 год: расписание финальных этапов, где смотреть трансляции

«Тур де Франс», 2025 год: расписание финальных этапов, где смотреть трансляции
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До финиша легендарной веломногодневки «Тур де Франс» — 2025 осталось пять этапов. Велогонщики уже преодолели 2385 км. Завтра, 22 июля, после однодневной паузы пройдёт 16-й этап. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием финальных этапов «Тур де Франс» — 2025.

Права на трансляцию финальных этапов «Тур де Франс» — 2025 в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Велоспорт. «Тур де Франс» — 2025. Расписание финальных этапов:

22 июля. 16-й этап. Монпелье — Мон-Ванту, 172 км. Начало — в 13:40 мск;
23 июля. 17-й этап. Боллен — Валанс, 161 км. Начало — в 14:50 мск;
24 июля. 18-й этап. Виф — Коль-де-ла-Лоз, 171 км. Начало — в 13:20 мск;
25 июля. 19-й этап. Альбервиль — Да-Плань, 130 км. Начало — в 14:40 мск;
26 июля. 20-й этап. Нантюа — Понтарлье, 185 км. Начало — в 13:15 мск;
27 июля. 21-й этап. Мант-ла-Виль — Париж, 120 км. Начало — в 17:25 мск.

Отметим, что в генеральной классификации «Тур де Франс» после 15-го этапа уверенно лидирует прошлогодний чемпион словенский велогонщик Тадей Погачар из команды UAE Team Emirates XRG. Его основной соперник Йонас Вингегор (Visma – Lease a Bike) отстаёт на 4 минуты и 13 секунд.

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