Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Тур де Франс», 2025 год: расписание финальных этапов, где смотреть трансляции

До финиша легендарной веломногодневки «Тур де Франс» — 2025 осталось пять этапов. Велогонщики уже преодолели 2385 км. Завтра, 22 июля, после однодневной паузы пройдёт 16-й этап. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием финальных этапов «Тур де Франс» — 2025.

Велоспорт. «Тур де Франс» — 2025. Расписание финальных этапов:

22 июля. 16-й этап. Монпелье — Мон-Ванту, 172 км. Начало — в 13:40 мск;

23 июля. 17-й этап. Боллен — Валанс, 161 км. Начало — в 14:50 мск;

24 июля. 18-й этап. Виф — Коль-де-ла-Лоз, 171 км. Начало — в 13:20 мск;

25 июля. 19-й этап. Альбервиль — Да-Плань, 130 км. Начало — в 14:40 мск;

26 июля. 20-й этап. Нантюа — Понтарлье, 185 км. Начало — в 13:15 мск;

27 июля. 21-й этап. Мант-ла-Виль — Париж, 120 км. Начало — в 17:25 мск.

Отметим, что в генеральной классификации «Тур де Франс» после 15-го этапа уверенно лидирует прошлогодний чемпион словенский велогонщик Тадей Погачар из команды UAE Team Emirates XRG. Его основной соперник Йонас Вингегор (Visma – Lease a Bike) отстаёт на 4 минуты и 13 секунд.