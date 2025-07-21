Юниорский чемпионат США по борьбе стал крупнейшим турниром в мире

Чемпионат США по борьбе среди юниоров 2025 года, прошедший на арене «FargoDome» в городе Фарго, штат Северная Дакота, стал крупнейшим турниром по борьбе в мире, сообщает пресс-служба Федерации борьбы США.

В чемпионате принял участие 8531 борец, турнир проходил одновременно на 30 коврах. В целом количество участников выросло, по сравнению с прошлогодним чемпионатом, на 469 человек (8062 – в 2024-м) или на 5,2%. В рамках чемпионата проходили соревнования по греко-римской и вольной борьбе в мужской и женской юношеских возрастных категориях. Наибольшее количество участников у парней было зафиксировано в соревнованиях по вольной борьбе у юниоров (1887 человек), у девушек на турнире по вольной борьбе у юниорок (1216 человек). Также проводились соревнования в возрастной категории до 16 лет.

Организаторы турнира отмечают рост во всех возрастных категориях соревнований, причём в каждой из них принимало участие более тысячи спортсменов.