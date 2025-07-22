Определились полуфиналистки Кубка мира по шахматам

На Кубке мира по шахматам среди женщин определились полуфиналистки.

Лэй Тинцзе (Китай) — Хампи Конеру (Индия);

Дивья Дешмукх (Индия) — Тань Чжунъи (Китай).

Лэй Тинцзе в четвертьфинале одержала уверенную победу над грузинкой Наной Дзагнидзе. Хампи Конеру, в свою очередь, выбила китаянку Сун Юйсинь.

Дивья Дешмукх в четвертьфинале обыграла соотечественницу Харику Дронавалли, Тань Чжунъи, в свою очередь, прошла Рамешбабу Вайшали из Индии.

Турнир проходит в Батуми с 5 по 29 июля, включая церемонии открытия и закрытия. Прошлый Кубок мира состоялся в августе 2023 года в Баку. Тогда победительницей в драматичной борьбе стала россиянка Александра Горячкина, которая в 2025 году уступила во втором раунде представительнице Казахстана Меруерт Камалиденовой.