Чемпионат мира по фехтованию 2025: расписание на 22 июля

Сегодня, 22 июля, в столице Грузии Тбилиси стартует чемпионат мира по фехтованию. Российские спортсмены выступят на турнире в нейтральном статусе, в частности Россию представят олимпийские чемпионки Софья Великая и Яна Егорян. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием первого соревновательного дня.

Фехтование. Чемпионат мира. Тбилиси (Грузия). Расписание 22 июля (время московское):

8:00. Мужчины. Рапира, квалификация;

10:00. Женщины. Шпага, квалификация.

Сборная России выступит на ЧМ по фехтованию в полном составе впервые с 2019 года. Последние два мировых первенства, которые прошли в 2022 году в Каире (Египет) и в 2023-м в Милане (Италия), национальная команда пропустила из-за отстранения. На турнире в Милане выступали отдельные российские спортсмены, которые были допущены в индивидуальном порядке.

Чемпионат мира завершится 30 июля.