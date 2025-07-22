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Белоруска Хондошко завоевала бронзу ЧМ-2025 в произвольной программе

Белоруска Хондошко завоевала бронзу ЧМ-2025 в произвольной программе
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Белорусская синхронистка Василина Хондошко стала бронзовым призёром в произвольной программе соло на чемпионате мира по водным видам спорта — 2025, который проходит в Сингапуре. За своё выступление спортсменка набрала 239,5437 балла.

Победу одержала представительница Испании Ирис Тио Касас с результатом 245,1913 балла. Второе место заняла синхронистка из Китая Сюй Хуэйянь (241,0025).

Водные виды спорта. ЧМ-2025. Синхронное плавание
Женщины. Соло. Произвольная программа
22 июля 2025, вторник. 05:00 МСК
Окончено
1
Ирис Тио Касас
Испания
245.1913
2
Сюй Хуэйянь
Китай
241.0025
3
Василина Хондошко
Беларусь
239.5437

Чемпионат мира по водным видам спорта – 2025. Синхронное плавание. Соло. Произвольная программа, женщины:

  1. Ирис Тио Касас (Испания) - 245,1913.
  2. Сюй Хуэйянь (Китай) — 241,0025.
  3. Василина Хондошко (Беларусь) - 239,5437.
  4. Василики Александри (Австрия) — 238,9976.
  5. Клара Блайер (Германия) — 237,5600.
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