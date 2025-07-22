Белоруска Хондошко завоевала бронзу ЧМ-2025 в произвольной программе
Поделиться
Белорусская синхронистка Василина Хондошко стала бронзовым призёром в произвольной программе соло на чемпионате мира по водным видам спорта — 2025, который проходит в Сингапуре. За своё выступление спортсменка набрала 239,5437 балла.
Победу одержала представительница Испании Ирис Тио Касас с результатом 245,1913 балла. Второе место заняла синхронистка из Китая Сюй Хуэйянь (241,0025).
Водные виды спорта. ЧМ-2025. Синхронное плавание
Женщины. Соло. Произвольная программа
22 июля 2025, вторник. 05:00 МСК
Окончено
1
Ирис Тио Касас
Испания
245.1913
2
Сюй Хуэйянь
Китай
241.0025
3
Василина Хондошко
Беларусь
239.5437
Чемпионат мира по водным видам спорта – 2025. Синхронное плавание. Соло. Произвольная программа, женщины:
- Ирис Тио Касас (Испания) - 245,1913.
- Сюй Хуэйянь (Китай) — 241,0025.
- Василина Хондошко (Беларусь) - 239,5437.
- Василики Александри (Австрия) — 238,9976.
- Клара Блайер (Германия) — 237,5600.
Материалы по теме
Комментарии
- 22 июля 2025
-
09:41
-
09:34
-
09:30
-
09:21
-
08:30
-
01:27
- 21 июля 2025
-
23:25
-
23:23
-
22:26
-
22:10
-
21:29
-
21:24
-
21:00
-
20:11
-
19:49
-
18:53
-
18:26
-
18:19
-
16:37
-
16:31
-
15:31
-
15:14
-
14:36
-
14:26
-
13:40
-
13:20
-
13:14
-
13:04
-
12:38
-
12:23
-
12:19
-
12:05
-
11:46
-
11:34
-
11:32