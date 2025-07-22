Белоруска Хондошко завоевала бронзу ЧМ-2025 в произвольной программе

Белорусская синхронистка Василина Хондошко стала бронзовым призёром в произвольной программе соло на чемпионате мира по водным видам спорта — 2025, который проходит в Сингапуре. За своё выступление спортсменка набрала 239,5437 балла.

Победу одержала представительница Испании Ирис Тио Касас с результатом 245,1913 балла. Второе место заняла синхронистка из Китая Сюй Хуэйянь (241,0025).

Чемпионат мира по водным видам спорта – 2025. Синхронное плавание. Соло. Произвольная программа, женщины: