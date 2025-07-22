Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Совет ФИДЕ официально присвоил 10-летнему Шогджиеву звание международного мастера

Совет ФИДЕ официально присвоил 10-летнему Шогджиеву звание международного мастера
Комментарии

Российский шахматист Роман Шогджиев официально получил звание международного мастера, сообщила пресс-служба Федерации шахмат России (ФШР).

«Роман Шогджиев официально стал международным мастером. Совет ФИДЕ присвоил звание 10-летнему вундеркинду. Достижение Романа будет подано в книги рекордов Гиннесса и России. Поздравляем!» — говорится в сообщении в телеграм-канале ФШР.

В мае 2025 года 10-летний Шогджиев установил мировой рекорд, выиграв шахматный турнир RadnickiChess в Белграде. За девять туров спортсмен набрал семь очков, чем обеспечил себе заключительную норму международного мастера. Он стал самым юным шахматистом, выполнившим норму на звание международного мастера.

Звание международного мастера предшествует званию гроссмейстера.

Материалы по теме
Российский шахматист в 10 лет стал рекордсменом! В этом возрасте даже Карлсен так не сиял
Российский шахматист в 10 лет стал рекордсменом! В этом возрасте даже Карлсен так не сиял
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android