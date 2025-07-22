Совет ФИДЕ официально присвоил 10-летнему Шогджиеву звание международного мастера

Российский шахматист Роман Шогджиев официально получил звание международного мастера, сообщила пресс-служба Федерации шахмат России (ФШР).

«Роман Шогджиев официально стал международным мастером. Совет ФИДЕ присвоил звание 10-летнему вундеркинду. Достижение Романа будет подано в книги рекордов Гиннесса и России. Поздравляем!» — говорится в сообщении в телеграм-канале ФШР.

В мае 2025 года 10-летний Шогджиев установил мировой рекорд, выиграв шахматный турнир RadnickiChess в Белграде. За девять туров спортсмен набрал семь очков, чем обеспечил себе заключительную норму международного мастера. Он стал самым юным шахматистом, выполнившим норму на звание международного мастера.

Звание международного мастера предшествует званию гроссмейстера.