Бывший российский шпажист выступит на чемпионате мира по фехтованию в составе сборной США

Бывший российский шпажист Олег Кныш выступит на чемпионате мира по фехтованию в составе сборной США, сообщается на сайте USA Fencing.

Кнышу 27 лет, он является призёром этапов Кубка мира в соревнованиях шпажистов, до 2022 года представлял сборную России.

Чемпионат мира по фехтованию пройдёт с 22 по 30 июля в Тбилиси. Сборная России выступит на ЧМ по фехтованию в полном составе впервые с 2019 года. Последние два мировых первенства, которые прошли в 2022 году в Каире (Египет) и в 2023-м в Милане (Италия), национальная команда пропустила из-за отстранения. На турнире в Милане выступали отдельные российские спортсмены, которые были допущены в индивидуальном порядке.