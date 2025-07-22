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Матье ван дер Пул снялся с «Тур де Франс» из-за пневмонии

Матье ван дер Пул снялся с «Тур де Франс» из-за пневмонии
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Шестикратный чемпион мира нидерландский велогонщик Матье ван дер Пул досрочно завершил выступление на веломногодневке «Тур де Франс» — 2025. Об этом сообщила пресс-служба команды Alpecin-Deceuninck в социальных сетях.

«В последние несколько дней у Матье были симптомы простуды. Вчера днём его состояние начало значительно ухудшаться. Командный врач внимательно следил за ним в течение всего дня. К вечеру у Матье поднялась температура.

Анализы показали, что у Матье пневмония. После консультации с медицинским персоналом было принято решение о том, что он больше не может продолжать гонку. Его здоровье — главный приоритет, и сейчас крайне важны отдых и восстановление», — сообщается в релизе.

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