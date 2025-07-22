«Спорт во имя мира». Глава МИД Венгрии — о матчевой встрече России и США по борьбе

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто положительно оценил проведение матчевой встречи между сборными России и США по вольной борьбе в Будапеште, назвав мероприятие «спортом во имя мира».

В понедельник сборная России выиграла матчевую встречу с США в вольной борьбе. Соревнования в рамках Профессиональной борцовской лиги (PWL 9) прошли в Будапеште (Венгрия), они получили название «Борьба за мир». Российские борцы победили американцев со счётом 6:4 по итогам 10 схваток в 10 весовых категориях.

«Пинг‑понговая дипломатия» (когда‑то) уже принесла свои плоды. Мы надеемся, что теперь и «борцовская дипломатия» будет настолько же успешной! Российско‑американская матчевая встреча по борьбе в Будапеште. Спорт во имя мира» — написал Сийярто в социальной сети.

В 1971 году американская команда по настольному теннису посетила Китай, в следующем году китайские теннисисты нанесли ответный визит в США. Это было названо «пинг‑понговой дипломатией».