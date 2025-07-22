Мельникова назвала песни, которые хотела использовать в программах на соревнованиях

Олимпийская чемпионка российская гимнастка Ангелина Мельникова рассказала, какие песни рассматривала для использования в своей программе вольных упражнений. Ранее спортсменка сообщила, что в экстренном порядке была вынуждена думать над сменой музыки к чемпионату мира.

«Итак, мои варианты с музыкой были: «Руки Вверх» — «Крошка моя», Юра Шатунов — «Седая ночь», «Мираж» — «Музыка нас связала», «Дискотека Авария» — «Малинки», Натали — «Ветер с моря дул», Ирина Аллегрова — «Императрица», Шура — «Холодная луна», МакSим — «Знаешь ли ты», — написала Мельникова в своём телеграм-канале.

Российские гимнасты выступят на чемпионате мира — 2025 в Джакарте (Индонезия) с 19 по 25 октября.