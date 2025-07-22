Путин поздравил синхрониста Мальцева с двумя золотыми медалями на ЧМ в Сингапуре

Президент России Владимир Путин поздравил синхрониста Александра Мальцева с победой на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре.

Мальцев на турнире в Сингапуре выиграл две золотые медали, это его пятая и шестая медали мировых первенств за карьеру.

«Уважаемый Александр Евгеньевич! Поздравляю Вас с триумфом на чемпионате мира по водным видам спорта.

Вы проявили сильный, волевой характер, безукоризненно исполнили сложнейшую техническую и произвольную программы. Ваши победные выступления открыли «золотой» счёт нашей сборной, убедительно подтвердили высокие позиции отечественной школы синхронного плавания. Желаю Вам новых достижений и спортивной удачи», — говорится в телеграмме президента, опубликованной на сайте Кремля.

Чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Сингапуре с 11 июля по 3 августа.

30-летний российский спортсмен — единственный шестикратный чемпион мира среди мужчин-синхронистов. В копилке Мальцева на ЧМ также три победы в смешанных дуэтах в произвольной программе (2015, 2017, 2019) и одна — в смешанных дуэтах в технической программе (2019). Помимо этого, россиянин является шестикратным чемпионом Европы в смешанных дуэтах.