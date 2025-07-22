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Чемпионка ОИ Мельникова отказалась от выборов в депутаты Воронежской думы — источник

Чемпионка ОИ Мельникова отказалась от выборов в депутаты Воронежской думы — источник
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Олимпийская чемпионка и член сборной России по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова сообщила, что не будет участвовать в выборах в депутаты Воронежской городской думы VI созыва.

В мае Мельникова одержала победу в праймериз «Единой России». Олимпийская чемпионка собиралась баллотироваться по 23-му избирательному округу.

«В настоящий момент моё участие в международных соревнованиях как спортсмена и лидера сборной России по спортивной гимнастике не позволяет мне в полной мере принять участие и проведении избирательной кампании по выборам депутатов Воронежской городской Думы в качестве кандидата», — говорится в заявлении Мельниковой, которое приводит «Обозреватель.Врн».

Решение связано с запретом Международной ассоциации спортивной гимнастики на совмещение соревновательной карьеры с работой в государственных структурах. Согласно новым правилам, спортсмены с нейтральным статусом не имеют права добровольно участвовать в деятельности государственных организаций.

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