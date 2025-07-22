Российские синхронистки завоевали серебро ЧМ-2025 в командных соревнованиях
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Синхронистки из России стали серебряными призёрами в командных соревнованиях на чемпионате мира — 2025 по водным видам спорта, который проходит в Сингапуре. За своё выступление спортсменки набрали 300,6183 балла.
За российскую команду выступали Анна Андрианова, Анастасия Бахтурева, Дарья Гелошвили, Екатерина Косова, Елизавета Минаева, Эвелина Симонова, Елизавета Смирнова и Агния Тулупова.
Победу одержали китайские синхронистки с результатом 307,8001. Тройку призёров замкнула команда Испании (294,8575).
Водные виды спорта. ЧМ-2025. Синхронное плавание
Командные соревнования. Техническая программа
22 июля 2025, вторник. 13:30 МСК
Окончено
1
Китай
2
Россия
3
Испания
Чемпионат мира по водным видам спорта – 2025. Синхронное плавание. Команды. Техническая программа, женщины:
- Китай — 307,8001.
- Россия — 300,6183.
- Испания — 294,8575.
- Япония — 282,4134.
- Италия — 282,3191.
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