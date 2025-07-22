Российские синхронистки завоевали серебро ЧМ-2025 в командных соревнованиях

Синхронистки из России стали серебряными призёрами в командных соревнованиях на чемпионате мира — 2025 по водным видам спорта, который проходит в Сингапуре. За своё выступление спортсменки набрали 300,6183 балла.

За российскую команду выступали Анна Андрианова, Анастасия Бахтурева, Дарья Гелошвили, Екатерина Косова, Елизавета Минаева, Эвелина Симонова, Елизавета Смирнова и Агния Тулупова.

Победу одержали китайские синхронистки с результатом 307,8001. Тройку призёров замкнула команда Испании (294,8575).

Чемпионат мира по водным видам спорта – 2025. Синхронное плавание. Команды. Техническая программа, женщины: