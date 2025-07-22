Иванова — о запрете выступать под «Младшего лейтенанта»: конечно же, глупость

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лидия Иванова прокомментировала запрет на использование песни «Младший лейтенант» в качестве музыкального сопровождения в программе Ангелины Мельниковой, назвав это глупостью.

«Запрет выступать под музыку, конечно же, глупость. Но мелодию легко поменять. Ангелине любую музыку наложи на программу — она будет прекрасна. Она артистична, пластична, хореографична. Мельникова точно так же будет претендовать на самые высокие места», — приводит слова Ивановой «Матч ТВ».

Ранее Мельникова выступала под музыку песни «Младший лейтенант». Однако 21 июля из-за правил на международных турнирах гимнастка сообщила о срочной замене музыки для вольных упражнений.

В июне Федерация гимнастики России сообщила о возвращении российских спортсменов на международные соревнования. Чемпионат мира по спортивной гимнастике пройдёт с 19 по 25 октября в Индонезии.