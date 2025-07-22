Олимпийская чемпионка Олексяк находится под подозрением в нарушении антидопинговых правил

Олимпийская чемпионка Пенни Олексяк получила уведомление от Международного агентства допинг‑тестирования (ITA) о предполагаемом нарушении антидопинговых правил, сообщается на сайте агентства.

Олексяк три раза не предоставила информацию о местонахождении в период с октября 2024 года по июнь 2025 года. Поскольку по правилам Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) спортсмены обязаны ежедневно отмечать своё местоположение для проведения выборочного тестирования. В случае трёх пропусков тестов от ВАДА атлеты могут получить дисквалификацию.

Ранее из‑за расследования канадка снялась с чемпионата мира по плаванию. После уведомления о возможном нарушении антидопинговых правил спортсменка согласилась на добровольное временное отстранение до разрешения вопроса.

25‑летняя пловчиха — олимпийская чемпионка Игр в Рио‑де‑Жанейро на дистанции 100 метров вольным стилем. Помимо этого, в активе спортсменки две серебряные и четыре бронзовые медали Олимпиад.