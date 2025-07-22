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Синхронистки из России проиграли в группе на чемпионате мира впервые с 1994 года

Синхронистки из России проиграли в группе на чемпионате мира впервые с 1994 года
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Российские синхронистки стали серебряными призёрами в командных соревнованиях на чемпионате мира — 2025 по водным видам спорта, который проходит в Сингапуре. За выступление спортсменки набрали 300,6183 балла.

Водные виды спорта. ЧМ-2025. Синхронное плавание
Командные соревнования. Техническая программа
22 июля 2025, вторник. 13:30 МСК
Окончено
1
Китай
2
Россия
3
Испания

Сборная России по синхронному плаванию потерпела поражение в командных соревнованиях на мировом первенстве впервые с 1994 года. Если включить все крупные турниры, то поражение первое с 1996 года. Тогда на Олимпиаде россиянки заняли четвёртое место.

За российскую команду выступали Анна Андрианова, Анастасия Бахтурева, Дарья Гелошвили, Екатерина Косова, Елизавета Минаева, Эвелина Симонова, Елизавета Смирнова и Агния Тулупова. Победу одержали синхронистки из Китая, третье место заняла Испания.

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