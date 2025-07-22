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Дмитрий Губерниев: серебро российских синхронисток на ЧМ — не поражение, а победа

Дмитрий Губерниев: серебро российских синхронисток на ЧМ — не поражение, а победа
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Журналист и комментатор Дмитрий Губерниев высказался о втором месте российской команды по синхронному плаванию на чемпионате мира — 2025 в Сингапуре.

«Какая же это грустная новость? Серебряная медаль чемпионата мира для дебютанток — это прекрасно. Я поздравляю девчонок, что мы вторые. Это говорит о том, что мы в обойме! Мы в числе тех, кто претендует на золото. Поэтому это прекрасная новость. Я считаю, что это не поражение, а победа молодой команды, потому что они могли бы продолжить великие традиции, если бы имели возможность выступать. Но несколько турниров и Олимпиаду мы пропустили. Поэтому это огромное достижение российского спорта, что наша команда по синхронному плаванию стала второй.

На следующем турнире мы вернём золото. Тем более турнир ещё не закончен — это только техническая программа. Будем сражаться. Это серебро нам важно с психологической точки зрения: для судейского корпуса, для общественности, для болельщиков, для профессионалов. Я поздравляю всех. Молодцы! Эта медаль будет отправной точкой нашего будущего величия. Мы восстановим своим позиции в том числе благодаря этому серебру. Девочки — молодцы! Гордость России», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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