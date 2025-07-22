Определились дата и место проведения Суперкубка России по футзалу

Суперкубок России по футзалу пройдёт в Туле 17 августа, сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

В матче за трофей сыграют чемпион России «Ухта» и победитель Кубка России КПРФ. Встреча пройдёт 17 августа в спортивном комплексе «Тулица» в Туле, арена вмещает 1,5 тыс. человек. Начало игры – 14:00 мск.

«Ухта» стала победителем Суперлиги в минувшем сезоне, обыграв в финальной серии «Газпром-Югра». КПРФ стал выиграл Кубок России, победив в финале «Норильский Никель».

Действующий обладатель Суперкубка России – «Газпром-Югра». В предыдущем розыгрыше, который проходил в формате «Финала четырёх», югорчане в финале турнира победили «Норильский Никель» со счётом 4:3.