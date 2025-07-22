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«Мы словно с дачи вернулись». Покровская — о втором месте синхронисток на ЧМ

«Мы словно с дачи вернулись». Покровская — о втором месте синхронисток на ЧМ
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Тренер по синхронному плаванию Татьяна Покровская поделилась эмоциями после технической программы россиянок в группе на чемпионате мира по водным видам спорта, признавшись, что сильно переживала.

Водные виды спорта. ЧМ-2025. Синхронное плавание
Командные соревнования. Техническая программа
22 июля 2025, вторник. 13:30 МСК
Окончено
1
Китай
2
Россия
3
Испания

— Тревожились очень. Некоторые девушки были необкатанными, кроме как на Играх БРИКС, нигде не соревновались. Но собрались по мере сил. Хачатурян — великий композитор, музыка боевая. Настроила музыка девок, они как с саблями шли к победе. Девочки очень хорошие. Они как воробушки. Мы будем бороться. Китай — наш старый соперник. Будем работать.

Возвращение с праздничным настроением. Четыре года — это не просто так. Это тяжело! Мы словно с дачи вернулись, на которой несколько лет жили. Столько доброжелательных лиц! У нас ещё впереди акробатика. Расслабляться рано. Но ничего рассказывать пока не будем. Готовимся!

— Что по питанию скажете?
— Всё в порядке. Нам нравится. Выбор есть, — приводит слова Покровской «Матч ТВ».

22 июля выступающие в нейтральном статусе российские синхронистки Анна Андрианова, Анастасия Бахтырева, Дарья Гелошвили, Екатерина Коссова, Елизавета Минаева, Эвелина Симонова, Елизавета Смирнова и Агния Тулупова заняли второе место. Спортсменки получили за выступление 300,6183 балла. Победу завоевала сборная Китая (307,8001). Бронза осталась за Испанией (294,8575).

Чемпионат мира – 2025 проходит в Сингапуре с 11 июля по 3 августа.

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