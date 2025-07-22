«Никто не дал бы первого места». Покровская — о серебре синхронисток на ЧМ

Главный тренер команды по синхронному плаванию Татьяна Покровская прокомментировала второе место в технической программе россиянок в группе на чемпионате мира по водным видам спорта, отметив, что не считает это трагедией.

«Почему проиграли? Говорят о том, что привыкли к победам, но мы никогда не привыкали — на каждое соревнование мы ехали бороться, а не ехали завоёвывать первое место. И когда оно случалось, мы очень радовались. Мы никогда не думали о себе, что мы такие крутые. Сейчас новая команда, девочки ещё нигде не были обкатаны, некоторые только в юниорской команде по месяцу-два провели и сейчас уже пришли сюда. Сегодня Китай занял наше место, посмотрим, как мы дальше будем выступать. Трагедии нет, я планировала это место. Боялась, что [второе место] отдадут команде импульсивной Испании, у которой музыка действует на зрителей. Честно, я ожидала [такого результата]. Мне нужно было это место, главное было не опуститься вниз, потому что девчонки только начинают, надо идти поступенчато. Никто не дал бы нам первого места, потому что был большой перерыв, нас сейчас принимают как новичков. Четыре года — не баран чихнул», — приводит слова Покровской ТАСС.

В Сингапуре российские синхронистки выступают в нейтральном статусе. Последний раз команда была на чемпионате мира в 2019 году, а последним крупным стартом стала Олимпиада 2021 года в Токио. С тех пор состав сборной полностью изменился.

Россиянки с чемпионата мира 1998 года ни разу не проигрывали в групповых дисциплинах, в которых участвовали.