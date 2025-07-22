«Всегда можно лучше». Пловец Колесников — о карьере

Двукратный призёр Олимпийских игр пловец Климент Колесников рассказал, что у него нет причин расстраиваться из-за своей карьеры.

— У меня нет претензий к своей карьере. Нормальная, хорошая, всегда можно лучше. А зачем расстраиваться?

— Каково это — смотреть Игры по телевизору?

— Как и чемпионат мира. Нет недовольства или переживания. Я отталкиваюсь от реалий. Посмотрел Олимпиаду, определённые дистанции. Ни больше ни меньше, — приводит слова пловца «Матч ТВ».

Климент Колесников — рекордсмен мира на дистанции 50 м на спине. Россиянин также является двукратным чемпионом мира и трёхкратным чемпионом Европы.

Чемпионат мира по водным видам спорта в Сингапуре завершится 3 августа.